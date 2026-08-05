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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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06.08.2026 10:01:03

Rheinmetall Buy

Rheinmetall
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1300 Euro belassen. Die Margen hätten sich auf breiter Front stark entwickelt, schrieb Chloe Lemarie in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Besonders positiv sei der Anstieg der Marge im Rüstungsgeschäft von 3,1 Prozentpunkten./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Buy 		Kurs aktuell:
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Chloe Lemarie 		KGV*:
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