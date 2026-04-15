Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’396.60CHF
35.40CHF
2.60 %
09:01:56
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
15.04.2026 09:48:39
Rheinmetall Buy
Rheinmetall
1363.84 CHF -0.48%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Buy" belassen. Die Düsseldorfer dürften solide ins Jahr gestartet sein, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 7. Mai. Anleger sollten dabei die hohen Vergleichshürden aus dem Vorjahr bedenken./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
2’100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’485.40 €
|
Abst. Kursziel*:
41.38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’496.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.37%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
09:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall fällt am Vormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
14.04.26
|Geopolitik & Rüstungsboom: Das bedeuten die Entspannungssignale für Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS (finanzen.ch)
|
14.04.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
14.04.26
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall stabilisiert sich am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Rheinmetall AG
|07:41
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|12.03.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1’396.60
|2.60%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:03
|
JP Morgan Chase & Co.
Volkswagen Neutral
|09:59
|
Deutsche Bank AG
SAF-HOLLAND Hold
|09:58
|
Deutsche Bank AG
L'Oréal Hold
|09:49
|
Deutsche Bank AG
Givaudan Hold
|09:48
|
Deutsche Bank AG
Rheinmetall Buy
|09:47
|
Deutsche Bank AG
Mercedes-Benz Group Buy
|09:41
|
Deutsche Bank AG
Diageo Buy