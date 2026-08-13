Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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13.08.2026 09:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 1'176,00 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 09:28 Uhr 0,7 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'435 Punkten liegt. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1'185,00 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1'179,20 EUR. Zuletzt wechselten 10'071 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.
Am 04.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2'008,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 70,75 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 25.06.2026 auf bis zu 900,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 30,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 14,93 EUR, nach 11,50 EUR im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 06.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,66 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,90 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.29 Mrd. EUR – ein Plus von 35,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 37,31 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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