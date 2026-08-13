Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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13.08.2026 12:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall reagiert am Donnerstagmittag positiv
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 1'191,20 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 12:28 Uhr 2,0 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'469 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1'198,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1'179,20 EUR. Zuletzt wechselten 42'842 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.
Am 04.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2'008,00 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 68,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 900,20 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,93 EUR aus. Am 06.08.2026 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 3.29 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 35,35 Prozent gesteigert.
Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.
In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 37,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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