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PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006

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06.08.2026 09:47:57

PVA TePla Buy

PVA TePla
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Zahlen des Zulieferers für die Industrie und die Halbleiterbranche seien gemischt ausgefallen, schrieb Constantin Hesse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Während der Umsatz die Konsensschätzung leicht überboten habe, sei das operative Ergebnis (Ebitda) schwächer gewesen. Hier hätten höhere Kosten und eine niedrigere Auslastung belastet./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
48.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27.40 € 		Abst. Kursziel*:
75.18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
30.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
56.56%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
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09:47 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
23.07.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
12.05.26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
08.05.26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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