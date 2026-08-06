VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6
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06.08.2026 15:58:12
SDAX-Handel aktuell: SDAX klettert nachmittags
Der SDAX zeigt sich am Donnerstag wenig bewegt.
Am Donnerstag geht es im SDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0.11 Prozent auf 18’574.65 Punkte nach oben. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90.100 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0.015 Prozent tiefer bei 18’551.11 Punkten, nach 18’553.91 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18’634.94 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’516.93 Zählern.
SDAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche stieg der SDAX bereits um 0.616 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18’539.47 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, bei 18’348.10 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, lag der SDAX noch bei 17’020.72 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7.02 Prozent nach oben. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten registriert.
SDAX-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit KSB SE (+ 6.69 Prozent auf 909.00 EUR), 1&1 (+ 4.37 Prozent auf 19.60 EUR), secunet Security Networks (+ 3.90 Prozent auf 186.60 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 3.81 Prozent auf 21.80 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2.97 Prozent auf 29.84 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen PVA TePla (-11.48 Prozent auf 30.54 EUR), Dürr (-4.30 Prozent auf 17.82 EUR), ASTA Energy Solutions (-3.45 Prozent auf 56.00 EUR), GFT SE (-2.56 Prozent auf 22.85 EUR) und init innovation in traffic systems SE (-2.36 Prozent auf 45.60 EUR).
SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 422’312 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Springer Nature-Aktie weist im SDAX mit 3.703 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SDAX-Aktien
Unter den SDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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