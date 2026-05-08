PVA TePla 39.02 CHF 4.69% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für PVA Tepla von 45 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Rekordaufträge, die im ersten Quartal deutlich die Erwartungen übertroffen hätten, bestätigen laut dem Analysten Michael Kuhn ein beschleunigtes Wachstum des Chipindustrie-Ausrüsters. Wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, habe das Unternehmen einen exzellenten Jahresauftakt hinter sich./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.