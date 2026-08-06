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PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006

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Marktbericht 06.08.2026 12:26:13

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Mittag fester

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Mittag fester

Am Donnerstag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

PVA TePla
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Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 1.27 Prozent stärker bei 3’996.94 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 548.971 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.321 Prozent auf 3’959.38 Punkte an der Kurstafel, nach 3’946.73 Punkten am Vortag.

Bei 3’959.38 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 4’003.51 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der TecDAX bereits um 3.59 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3’912.53 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3’810.45 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3’771.99 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10.28 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4’284.41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 6.05 Prozent auf 29.08 EUR), Kontron (+ 5.97 Prozent auf 22.00 EUR), Nordex (+ 3.99 Prozent auf 39.64 EUR), HENSOLDT (+ 3.04 Prozent auf 90.14 EUR) und EVOTEC SE (+ 1.75 Prozent auf 3.49 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil PVA TePla (-11.77 Prozent auf 30.44 EUR), IONOS (-5.75 Prozent auf 30.16 EUR), Carl Zeiss Meditec (-4.56 Prozent auf 28.90 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.11 Prozent auf 76.25 EUR) und Elmos Semiconductor (-2.56 Prozent auf 144.60 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 3’625’044 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 193.190 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.47 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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