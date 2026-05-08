PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
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PVA TePla Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für PVA Tepla von 36 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ausgaben für Chipausrüstungen sollten 2026 und 2027 nochmals um 25 Prozent steigen, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Damit würde der starke Investitionszyklus in der Halbleiterindustrie anhalten. Bei PVA Tepla nähmen die Auftragsbestände bereits zu./tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
49.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27.40 €
|
Abst. Kursziel*:
78.83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.49%
|
Analyst Name::
Tammy Qiu
|
KGV*:
-
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Analysen zu PVA TePla AG
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Aktien in diesem Artikel
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