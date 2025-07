NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Er bleibe bei dem Technologieunternehmen mit Blick auf die Nachfragedynamik vorsichtig, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Die aktuelle Aktienbewertung berücksichtige noch nicht vollständig das Risiko sinkender Markterwartungen für 2026 sowie den schleppenden Auftragseingang aus der Industrie./la/he;