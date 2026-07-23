PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
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PVA TePla Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für PVA Tepla vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Kennziffern des Hightech-Unternehmens dürften nicht als positiver Kurstreiber fungieren, prognostizierte Michael Kuhn in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem Rückgang der Bruttomarge im Vergleich zum relativ hohen Vorjahresniveau./rob/edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27.40 €
|
Abst. Kursziel*:
82.48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.87%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
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