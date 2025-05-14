|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
PVA TePla Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Spezialist für Vakuum-Technologie und Messtechnik habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Constantin Hesse in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Umsatz und vor allem das operative Ergebnis hätten die Markterwartungen verfehlt. Auch der freie Barmittelzufluss sei schwach. Positiv sei indes eine Erholung des Auftragseingangs./la/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Hold
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
19.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
20.56 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.59%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
21.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.63%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PVA TePla AG
|
09:28
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.ch)
|
07:00
|EQS-News: PVA TePla steigert Auftragseingang und verbessert Bruttomarge im ersten Halbjahr 2025 (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: PVA TePla increases order intake and improves gross margin in the first half of 2025 (EQS Group)
|
12.08.25
|Ausblick: PVA TePla stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.08.25