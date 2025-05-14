Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’924 0.3%  SPI 16’642 0.3%  Dow 44’459 1.1%  DAX 24’169 0.6%  Euro 0.9413 0.0%  EStoxx50 5’361 0.5%  Gold 3’356 0.3%  Bitcoin 95’913 -1.0%  Dollar 0.8041 -0.3%  Öl 66.0 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Straumann-Aktie dennoch unter Druck: Ziele nach Zahlen zum ersten Semester bekräftigt
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochvormittag
BEKB-Aktie schwächer: Berner Kantonalbank kann Gewinn leicht steigern
EON SE-Analyse: JP Morgan Chase & Co. verleiht EON SE-Aktie Overweight in jüngster Analyse
Investment-Tipp EON SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Suche...
200.- Saxo-Deal

PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006

15.76
CHF
3.68
CHF
30.48 %
14.05.2025
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.08.2025 08:51:45

PVA TePla Hold

PVA TePla
15.76 CHF 30.48%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Spezialist für Vakuum-Technologie und Messtechnik habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Constantin Hesse in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Umsatz und vor allem das operative Ergebnis hätten die Markterwartungen verfehlt. Auch der freie Barmittelzufluss sei schwach. Positiv sei indes eine Erholung des Auftragseingangs./la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:49 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: PVA TePla AG Hold
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
19.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
20.56 € 		Abst. Kursziel*:
-7.59%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
21.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11.63%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse