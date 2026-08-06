S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 5 Jahren bedeutet

Am 06.08.2021 wurde das United Parcel Service-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 192.60 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die United Parcel Service-Aktie investiert hat, hat nun 5.192 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 559.19 USD, da sich der Wert einer United Parcel Service-Aktie am 05.08.2026 auf 107.70 USD belief. Damit wäre die Investition 44.08 Prozent weniger wert.

United Parcel Service wurde am Markt mit 92.72 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch