Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart freundlich

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.26 Prozent stärker bei 18’601.51 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 90.100 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.015 Prozent auf 18’551.11 Punkte an der Kurstafel, nach 18’553.91 Punkten am Vortag.

Bei 18’601.51 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18’551.11 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Plus von 0.762 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18’539.47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, notierte der SDAX bei 18’348.10 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 06.08.2025, den Stand von 17’020.72 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.18 Prozent zu. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern registriert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Kontron (+ 8.48 Prozent auf 22.52 EUR), 1&1 (+ 3.09 Prozent auf 19.36 EUR), secunet Security Networks (+ 2.90 Prozent auf 184.80 EUR), Springer Nature (+ 2.65 Prozent auf 19.40 EUR) und Energiekontor (+ 2.18 Prozent auf 35.20 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen PVA TePla (-8.12 Prozent auf 31.70 EUR), Dürr (-4.30 Prozent auf 17.82 EUR), KSB SE (-2.82 Prozent auf 828.00 EUR), GFT SE (-2.77 Prozent auf 22.80 EUR) und LPKF Laser Electronics (-2.64 Prozent auf 14.75 EUR).

Welche Aktien im SDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Kontron-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 56’498 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Springer Nature-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.703 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.34 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch