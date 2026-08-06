TecDAX-Titel PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PVA TePla-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das PVA TePla-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der PVA TePla-Anteile betrug an diesem Tag 20.12 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 497.018 PVA TePla-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 17’147.12 EUR, da sich der Wert eines PVA TePla-Anteils am 05.08.2026 auf 34.50 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 71.47 Prozent vermehrt.

PVA TePla wurde jüngst mit einem Börsenwert von 720.16 Mio. Euro gelistet. Der erste Handelstag der PVA TePla-Aktie an der Börse XETRA war der 21.06.1999. Der Erstkurs des PVA TePla-Papiers lag beim Börsengang bei 10.70 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch