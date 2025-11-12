Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006

19.97
CHF
-1.37
CHF
-6.42 %
17:29:55
BRXC
12.11.2025 18:28:45

PVA TePla Hold

PVA TePla
19.97 CHF -6.42%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat PVA Tepla von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 37 auf 26 Euro gesenkt. Größer werdende konjunkturelle Unsicherheit wirke sich bei dem Technologiekonzern auf den Ausblick aus, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Planbarkeit einer nächsten Wachstumsphase sei auch wegen Verzögerungen bei Kunden und den Perspektiven für Siliziumwafer begrenzt. Dies mache eine vorsichtigere Haltung erforderlich./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PVA TePla AG Hold
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
26.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
25.30 € 		Abst. Kursziel*:
2.77%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.99%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse