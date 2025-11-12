PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
PVA TePla Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat PVA Tepla von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 37 auf 26 Euro gesenkt. Größer werdende konjunkturelle Unsicherheit wirke sich bei dem Technologiekonzern auf den Ausblick aus, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Planbarkeit einer nächsten Wachstumsphase sei auch wegen Verzögerungen bei Kunden und den Perspektiven für Siliziumwafer begrenzt. Dies mache eine vorsichtigere Haltung erforderlich./rob/tih/he;
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Hold
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
25.30 €
|
Abst. Kursziel*:
2.77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.99%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
