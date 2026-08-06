XETRA-Handel: TecDAX mit grünem Vorzeichen

Um 15:40 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0.97 Prozent stärker bei 3’984.93 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 548.971 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.321 Prozent höher bei 3’959.38 Punkten, nach 3’946.73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3’959.38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’003.51 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 3.28 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wies der TecDAX 3’912.53 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3’810.45 Punkten auf. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, bei 3’771.99 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9.95 Prozent. Bei 4’284.41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 7.18 Prozent auf 29.39 EUR), Nordex (+ 3.83 Prozent auf 39.58 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2.97 Prozent auf 29.84 EUR), HENSOLDT (+ 2.93 Prozent auf 90.04 EUR) und Kontron (+ 2.02 Prozent auf 21.18 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil PVA TePla (-11.48 Prozent auf 30.54 EUR), IONOS (-5.81 Prozent auf 30.14 EUR), Elmos Semiconductor (-3.10 Prozent auf 143.80 EUR), JENOPTIK (-2.83 Prozent auf 37.80 EUR) und Siltronic (-2.41 Prozent auf 77.10 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 5’883’290 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 193.190 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.47 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch