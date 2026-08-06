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XETRA-Handel im Fokus 06.08.2026 09:28:12

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

Wie bereits am Vortag richtet sich der TecDAX auch am vierten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

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Um 09:11 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 1.42 Prozent stärker bei 4’002.71 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 548.971 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.321 Prozent auf 3’959.38 Punkte an der Kurstafel, nach 3’946.73 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 4’003.46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’959.38 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 3.74 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 06.07.2026, den Stand von 3’912.53 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, bei 3’810.45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3’771.99 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10.44 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3’322.31 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Kontron (+ 8.48 Prozent auf 22.52 EUR), Deutsche Telekom (+ 5.47 Prozent auf 28.92 EUR), Nemetschek SE (+ 2.48 Prozent auf 57.90 EUR), HENSOLDT (+ 2.33 Prozent auf 89.52 EUR) und SAP SE (+ 1.91 Prozent auf 172.50 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen PVA TePla (-8.12 Prozent auf 31.70 EUR), Elmos Semiconductor (-2.70 Prozent auf 144.40 EUR), IONOS (-2.00 Prozent auf 31.36 EUR), Siltronic (-1.71 Prozent auf 77.65 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1.59 Prozent auf 77.45 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 995’261 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 193.190 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8.47 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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