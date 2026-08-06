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SDAX-Kursverlauf 06.08.2026 12:26:13

Zuversicht in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zu

Zuversicht in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zu

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Mutares
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Um 12:08 Uhr verbucht der SDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0.26 Prozent auf 18’601.38 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90.100 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.015 Prozent auf 18’551.11 Punkte an der Kurstafel, nach 18’553.91 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Donnerstag bei 18’624.66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18’516.93 Punkten erreichte.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 0.761 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wurde der SDAX mit 18’539.47 Punkten berechnet. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, bei 18’348.10 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wurde der SDAX auf 17’020.72 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7.18 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Kontron (+ 5.97 Prozent auf 22.00 EUR), secunet Security Networks (+ 4.57 Prozent auf 187.80 EUR), KSB SE (+ 3.99 Prozent auf 886.00 EUR), Einhell Germany vz (+ 2.77 Prozent auf 74.20 EUR) und Springer Nature (+ 2.54 Prozent auf 19.38 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil PVA TePla (-11.77 Prozent auf 30.44 EUR), Carl Zeiss Meditec (-4.56 Prozent auf 28.90 EUR), ASTA Energy Solutions (-2.41 Prozent auf 56.60 EUR), Dürr (-2.26 Prozent auf 18.20 EUR) und GFT SE (-1.92 Prozent auf 23.00 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 323’404 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.703 Mrd. Euro weist die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2.34 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.71 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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