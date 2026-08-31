Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
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31.08.2026 18:00:38
Analysten sehen bei Prosus-Aktie Potenzial
Die Prosus-Aktie wurde im August 2026 von 4 Experten analysiert.
4 Experten stufen die Prosus-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 71,75 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 33,06 EUR zum aktuellen EAM-Stand der Prosus-Aktie von 38,69 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|73,00 EUR
|88,68
|26.08.2026
|Barclays Capital
|68,00 EUR
|75,76
|17.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|73,00 EUR
|88,68
|14.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|73,00 EUR
|88,68
|07.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Prosus Neutral
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|Prosus Neutral
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|Prosus Hold
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