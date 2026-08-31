Analysten sehen bei Prosus-Aktie Potenzial

Die Prosus-Aktie wurde im August 2026 von 4 Experten analysiert.

4 Experten stufen die Prosus-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 71,75 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 33,06 EUR zum aktuellen EAM-Stand der Prosus-Aktie von 38,69 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 73,00 EUR 88,68 26.08.2026 Barclays Capital 68,00 EUR 75,76 17.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 73,00 EUR 88,68 14.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 73,00 EUR 88,68 07.08.2026

Redaktion finanzen.ch