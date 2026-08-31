EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Prosus-Aktie an der Börse EAM ausgeführt. Diesen Tag beendete die Prosus-Aktie bei 34.36 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die Prosus-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.910 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Prosus-Aktie auf 38.69 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 112.59 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +12.59 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Prosus bezifferte sich zuletzt auf 84.51 Mrd. Euro. Prosus-Papiere wurden am 11.09.2019 zum ersten Mal an der Börse EAM gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Prosus-Papiers lag damals bei 76.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch