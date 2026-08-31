Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
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31.08.2026 10:02:22
EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Prosus-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Prosus-Aktie an der Börse EAM ausgeführt. Diesen Tag beendete die Prosus-Aktie bei 34.36 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die Prosus-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.910 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Prosus-Aktie auf 38.69 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 112.59 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +12.59 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Prosus bezifferte sich zuletzt auf 84.51 Mrd. Euro. Prosus-Papiere wurden am 11.09.2019 zum ersten Mal an der Börse EAM gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Prosus-Papiers lag damals bei 76.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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