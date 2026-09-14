Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
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14.09.2026 10:02:17
EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prosus von vor einem Jahr bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Prosus-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurde das Prosus-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse EAM gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Prosus-Anteile letztlich bei 54.59 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Prosus-Aktie investierten, hätten nun 183.184 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 11.09.2026 6’524.09 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35.62 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 34.76 Prozent vermindert.
Prosus erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 77.79 Mrd. Euro. Am 11.09.2019 wagte die Prosus-Aktie an der Börse EAM den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs der Prosus-Aktie belief sich damals auf 76.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Prosus N.V.
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10:02
|EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prosus von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Analysten sehen bei Prosus-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
31.08.26
|EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Stoxx Europe 50-Papier Prosus-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Prosus-Anleger freuen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 beendet den Handel im Plus (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Mittwochshandel in Europa: mittags Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Prosus N.V.
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
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