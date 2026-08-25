Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
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Prosus Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Overweight" belassen. Nach einer eingehenden Analyse von Prosus und Naspers nach der Umstrukturierung des Konzerns präsentierte Marcus Diebel am Dienstag den wöchentlichen "Prosus and Naspers ? KPI-Radar". Er fasst wichtige Leistungskennzahlen (KPI) beider Unternehmen zusammen, darunter etwa Abschläge auf den Nettoinventarwert (NAV), das aktuelle Aktienrückkaufprogramm oder etwa auch Bewertungen nach Teilsektoren und Vergleichsgruppen./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
73.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
38.10 €
|
Abst. Kursziel*:
91.60%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
38.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
91.20%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
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