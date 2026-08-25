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Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783

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26.08.2026 08:59:27

Prosus Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Overweight" belassen. Nach einer eingehenden Analyse von Prosus und Naspers nach der Umstrukturierung des Konzerns präsentierte Marcus Diebel am Dienstag den wöchentlichen "Prosus and Naspers ? KPI-Radar". Er fasst wichtige Leistungskennzahlen (KPI) beider Unternehmen zusammen, darunter etwa Abschläge auf den Nettoinventarwert (NAV), das aktuelle Aktienrückkaufprogramm oder etwa auch Bewertungen nach Teilsektoren und Vergleichsgruppen./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 17:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
Unternehmen:
Prosus N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
73.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
38.10 € 		Abst. Kursziel*:
91.60%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
38.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
91.20%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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