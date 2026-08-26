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26.08.2026 15:58:11
Freundlicher Handel: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Plus
Das macht der STOXX 50 am Mittwochnachmittag.
Um 15:41 Uhr verbucht der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0.29 Prozent auf 5’512.65 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.057 Prozent auf 5’499.73 Punkte an der Kurstafel, nach 5’496.59 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5’512.85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5’489.99 Punkten.
STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0.551 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 5’429.15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, lag der STOXX 50 bei 5’216.84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4’562.45 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11.21 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5’572.96 Punkte. Bei 4’674.85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 2.50 Prozent auf 1’146.20 EUR), UniCredit (+ 2.48 Prozent auf 86.00 EUR), Airbus SE (+ 1.93 Prozent auf 208.55 EUR), Richemont (+ 1.92 Prozent auf 190.65 CHF) und BAT (+ 1.65 Prozent auf 42.01 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-2.11 Prozent auf 181.54 EUR), AstraZeneca (-1.91 Prozent auf 122.38 GBP), Roche (-1.58 Prozent auf 367.90 CHF), BP (-1.53 Prozent auf 5.21 GBP) und Novartis (-0.89 Prozent auf 127.20 CHF).
Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien
Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 16’005’021 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 574.196 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.98 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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