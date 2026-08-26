UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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26.08.2026 17:58:11
Optimismus in Europa: STOXX 50 beendet den Handel im Plus
In Europa war am Mittwoch ein stabiler Handel zu beobachten.
Am Mittwoch ging der STOXX 50 den Handel nahezu unverändert (plus 0.02 Prozent) bei 5’497.49 Punkten aus dem Mittwochshandel. In den Handel ging der STOXX 50 0.057 Prozent höher bei 5’499.73 Punkten, nach 5’496.59 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’489.99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5’514.41 Einheiten.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche kletterte der STOXX 50 bereits um 0.274 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, mit 5’429.15 Punkten bewertet. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, bei 5’216.84 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, wurde der STOXX 50 mit 4’562.45 Punkten berechnet.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 10.90 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 2.56 Prozent auf 86.07 EUR), BAT (+ 2.54 Prozent auf 42.38 GBP), Richemont (+ 2.11 Prozent auf 191.00 CHF), Rheinmetall (+ 1.84 Prozent auf 1’138.80 EUR) und UBS (+ 1.57 Prozent auf 43.90 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen SAP SE (-2.93 Prozent auf 180.02 EUR), AstraZeneca (-1.94 Prozent auf 122.34 GBP), Roche (-1.47 Prozent auf 368.30 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-1.25 Prozent auf 86.88 GBP) und RELX (-1.22 Prozent auf 25.86 GBP) unter Druck.
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 45’699’115 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 574.196 Mrd. Euro.
STOXX 50-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.98 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.45 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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