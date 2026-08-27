Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
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27.08.2026 14:03:16
Stoxx Europe 50-Papier Prosus-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Prosus-Anleger freuen
Prosus-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Prosus-Ausschüttung aus.
Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Papier Prosus am 26.08.2026 wurde für das Jahr 2026 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0.28 EUR beschlossen. Damit wurde die Prosus-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 40.00 Prozent angezogen. Somit vergütet Prosus die Aktionäre insgesamt mit 438.41 Mio. EUR. Damit wurde die Prosus-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 75.62 Prozent aufgebessert.
Prosus-Dividendenrendite im Fokus
Zum eam-Schluss notierte das Prosus-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 38.01 EUR. Heute wird das Prosus-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Prosus-Aktienkurs haben. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Investoren. Das Prosus-Wertpapier verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 0.72 Prozent. Die Dividendenrendite vergrösserte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 0.47 Prozent betrug.
Prosus-Aktienkurs vs. reale Rendite
Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Prosus via eam 29.17 Prozent erhöht. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 34.36 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.
Prosus- Dividendenschätzung
Für das Jahr 2027 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 0.29 USD. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0.65 Prozent absenken.
Wichtigste Eckdaten von Prosus
Die Marktkapitalisierung des Stoxx Europe 50-Unternehmens Prosus steht aktuell bei 83.112 Mrd. EUR. Das Prosus-KGV beträgt aktuell 8.56. 2026 setzte Prosus 8.376 Mrd. EUR um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 4.57 EUR.
Redaktion finanzen.ch
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