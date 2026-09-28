Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
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28.09.2026 10:02:19
EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosus-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Prosus eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde das Prosus-Papier via Börse EAM gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 31.73 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Prosus-Aktie investierten, hätten nun 31.515 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 25.09.2026 auf 36.09 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’137.39 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 13.74 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Prosus belief sich zuletzt auf 78.83 Mrd. Euro. Die Prosus-Aktie wurde am 11.09.2019 an der Börse EAM zum ersten Mal gehandelt. Das Prosus-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 76.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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