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Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783

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Performance im Blick 21.09.2026 10:02:30

EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosus von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Prosus-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Prosus
34.15 CHF 1.23%
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Prosus-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke waren Prosus-Anteile an diesem Tag 27.37 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3.654 Prosus-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 35.85 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131.01 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31.01 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Prosus einen Börsenwert von 78.31 Mrd. Euro. Der Prosus-Börsengang fand am 11.09.2019 an der Börse EAM statt. Ihren ersten Handelstag begann die Prosus-Aktie bei 76.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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