Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance im Blick
|
21.09.2026 10:02:30
EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosus von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Prosus-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Prosus-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke waren Prosus-Anteile an diesem Tag 27.37 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3.654 Prosus-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 35.85 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131.01 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31.01 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Prosus einen Börsenwert von 78.31 Mrd. Euro. Der Prosus-Börsengang fand am 11.09.2019 an der Börse EAM statt. Ihren ersten Handelstag begann die Prosus-Aktie bei 76.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Prosus N.V.
|
10:02
|EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosus von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
14.09.26
|EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prosus von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Analysten sehen bei Prosus-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
31.08.26
|EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Stoxx Europe 50-Papier Prosus-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Prosus-Anleger freuen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 beendet den Handel im Plus (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Mittwochshandel in Europa: mittags Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.ch)