Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
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13.05.2026
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15.05.2026 07:19:55
Porsche Automobil Market-Perform
Porsche Automobil
28.65 CHF -2.59%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche SE von 38 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Stephen Reitman aktualisierte am Donnerstag seine Schätzungen für die Beteiligungsgesellschaft hinsichtlich der Quartalszahlen und der Prognoseanpassungen der Beteiligungen VW und Porsche AG./ck/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 15:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 04:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 04:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Market-Perform
|
Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
31.90 €
|
Abst. Kursziel*:
9.72%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
31.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.06%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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