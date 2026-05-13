Porsche Automobil 28.65 CHF -2.59% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche SE von 38 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Stephen Reitman aktualisierte am Donnerstag seine Schätzungen für die Beteiligungsgesellschaft hinsichtlich der Quartalszahlen und der Prognoseanpassungen der Beteiligungen VW und Porsche AG./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 15:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 04:10 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.