Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
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10.08.2026 08:37:27
Porsche Automobil Buy
Porsche Automobil
26.69 CHF -1.76%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 45 auf 43 Euro gesenkt, die Einstufung auf "Buy" belassen. Tim Rokossa passte seine Schätzungen und sein Kursziel daraufhin in moderatem Umfang an, wie er in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung schrieb./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Buy
|
Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28.44 €
|
Abst. Kursziel*:
51.20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
28.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50.98%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
15:58
|Börse Frankfurt: MDAX nachmittags leichter (finanzen.ch)
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12:26
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09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX startet mit Gewinnen (finanzen.ch)
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07.08.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Porsche-Aktie stabil: Verlust bei der Porsche Automobil Holding im ersten Halbjahr (Dow Jones)
|
07.08.26
|Gewinne in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX mittags im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Porsche SE fordert rasche Entscheidung zu VW-Sparplänen (AWP)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|08:37
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|08:37
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|08:37
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|Porsche Automobil Sell
|UBS AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Porsche Automobil Holding SE
|26.40
|-0.49%
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|13:28
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