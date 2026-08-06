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Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038

26.53
CHF
0.00
CHF
0.00 %
16:30:31
SWX
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10.08.2026 08:37:27

Porsche Automobil Buy

Porsche Automobil
26.69 CHF -1.76%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 45 auf 43 Euro gesenkt, die Einstufung auf "Buy" belassen. Tim Rokossa passte seine Schätzungen und sein Kursziel daraufhin in moderatem Umfang an, wie er in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung schrieb./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Porsche Automobil-Kurs >5 >10 >20
Fallender Porsche Automobil-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Buy
Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
43.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
28.44 € 		Abst. Kursziel*:
51.20%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
28.48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
50.98%
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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