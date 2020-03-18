Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Porsche Automobil Aktie

37.64
CHF
-27.34
CHF
-42.07 %
18.03.2020
SWX
01.10.2025

Porsche Automobil Buy

Porsche Automobil
31.47 CHF 0.82%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE von 50 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Tim Rokossa passte seine Schätzungen für die VW-Konzernholding in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar an die jüngste Gewinnwarnung des Sportwagenbauers Porsche AG an. Außerdem berücksichtigte er in seinem Modell die in diesem Jahr zugeflossenen Dividenden./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

