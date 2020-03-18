Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
37.64CHF
-27.34CHF
-42.07 %
18.03.2020
SWX
01.10.2025 09:45:18
Porsche Automobil Buy
Porsche Automobil
31.47 CHF 0.82%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE von 50 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Tim Rokossa passte seine Schätzungen für die VW-Konzernholding in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar an die jüngste Gewinnwarnung des Sportwagenbauers Porsche AG an. Außerdem berücksichtigte er in seinem Modell die in diesem Jahr zugeflossenen Dividenden./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
46.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
33.43 €
Abst. Kursziel*:
37.60%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
33.68 €
Abst. Kursziel aktuell:
36.58%
Analyst Name::
Tim Rokossa
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|09:45
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.25
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|03.04.25
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
