Porsche Automobil Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche SE auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. Seine Branchenfavoriten sind VW und Ferrari./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Underweight
Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
35.00 €
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
38.32 €
Abst. Kursziel*:
-8.66%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
39.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
-10.26%
Analyst Name::
Henning Cosman
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Start des Freitagshandels (finanzen.ch)
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
08.01.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
08.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX steigt letztendlich (finanzen.ch)
08.01.26
|Verluste in Frankfurt: DAX in Rot (finanzen.ch)
08.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags leichter (finanzen.ch)
08.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX am Donnerstagmittag leichter (finanzen.ch)
08.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|08:53
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Porsche Automobil Holding SE
|36.03
|2.27%
