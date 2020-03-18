Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
13.08.2025 13:29:34

Porsche Automobil vz Buy

Porsche Automobil vz.
34.11 CHF -0.64%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE nach Halbjahreszahlen von 55 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die gesenkte Prognose für das bereinigte Konzernergebnis nach Steuern sei Folge eines mauen Marktumfelds, schrieb Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aussichten für die Beteiligungen Volkswagen und Porsche AG hätten sich eingetrübt./bek/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 10:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Vz Buy
Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE Vz 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
36.50 € 		Abst. Kursziel*:
36.99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
36.57 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36.72%
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

