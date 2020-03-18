|Kurse + Charts + Realtime
13.08.2025 13:29:34
Porsche Automobil vz Buy
Porsche Automobil vz.
34.11 CHF -0.64%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE nach Halbjahreszahlen von 55 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die gesenkte Prognose für das bereinigte Konzernergebnis nach Steuern sei Folge eines mauen Marktumfelds, schrieb Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aussichten für die Beteiligungen Volkswagen und Porsche AG hätten sich eingetrübt./bek/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 10:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Vz Buy
|
Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE Vz
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36.50 €
|
Abst. Kursziel*:
36.99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36.57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.72%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
