MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil von vor einem Jahr eingebracht

Am 10.08.2025 wurde das Porsche Automobil-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Porsche Automobil-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 35.89 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in Porsche Automobil-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27.863 Porsche Automobil-Aktien. Die gehaltenen Porsche Automobil-Anteile wären am 07.08.2026 812.20 EUR wert, da der Schlussstand 29.15 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 18.78 Prozent verkleinert.

Alle Porsche Automobil-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8.93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch