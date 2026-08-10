Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
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10.08.2026 10:02:24
MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Porsche Automobil-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Am 10.08.2025 wurde das Porsche Automobil-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Porsche Automobil-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 35.89 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in Porsche Automobil-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27.863 Porsche Automobil-Aktien. Die gehaltenen Porsche Automobil-Anteile wären am 07.08.2026 812.20 EUR wert, da der Schlussstand 29.15 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 18.78 Prozent verkleinert.
Alle Porsche Automobil-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8.93 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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