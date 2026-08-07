Wie Sie die Q2 2026 Berichtssaison bei Plus500 handeln können

Die Berichtssaison für das zweite Quartal 2026 umfasst die Ergebnisse für den Zeitraum April bis Juni und wird voraussichtlich eine Vielzahl von Bekanntgaben mit sich bringen, die zu Schwankungen bei einzelnen Aktien und wichtigen Indizes führen können. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wann die Berichtssaison stattfindet, welche Unternehmen ihre Ergebnisse veröffentlichen und wie Sie mit Aktien-CFDs bei Plus500 von den durch die Ergebnisse bedingten Marktbewegungen profitieren können.

TL;DR

Die Berichtssaison für das zweite Quartal 2026 begann in der zweiten Juliwoche, als grosse US-Unternehmen ihre Ergebnisse für den Zeitraum April bis Juni veröffentlichten.

Im Juli standen die grossen Banken im Mittelpunkt, gefolgt von den Technologiegiganten im August, wobei Palantir Technologies, Advanced Micro Devices und Nvidia zu den wichtigsten anstehenden Berichten zählen.

Anleger konzentrieren sich nicht nur auf die Schlagzeilenergebnisse, sondern auch auf die Zukunftsprognosen, Investitionen in KI, Gewinnmargen und die Verbrauchernachfrage.

Unternehmenskommentare können die Stimmung an den wichtigsten Indizes beeinflussen, darunter der S&P 500 und der NASDAQ 100.

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Was ist die Berichtssaison?

Die Berichtssaison ist der Zeitraum in jedem Quartal, in dem die Mehrheit der börsennotierten Unternehmen ihre Finanzergebnisse veröffentlicht. Sie ist von Bedeutung, da diese Berichte und die damit einhergehenden Prognosen erhebliche Kursbewegungen bei einzelnen Aktien auslösen und sich auf die Indizes auswirken können, zu denen diese Unternehmen gehören.

Während der Berichtssaison beobachten Händler Kennzahlen wie Umsatz, Gewinnmargen und Zukunftsprognosen. Die Märkte reagieren häufig stärker auf den Ausblick eines Unternehmens als auf dessen historische Ergebnisse, sodass die Kommentare zu einem Bericht ebenso einflussreich sein können wie die Zahlen selbst.

Wann beginnt die Berichtssaison für das zweite Quartal 2026?

Die US-Ergebnissaison für das zweite Quartal 2026 begann offiziell am 9. Juli, als PepsiCo seine Quartalsergebnisse veröffentlichte, gefolgt von Delta Air Lines am 10. Juli. Der Berichtskalender verlagerte sich anschliessend auf den Finanzsektor, wobei grosse US-Banken wie JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America und Morgan Stanley in der Woche vom 13. bis 17. Juli ihre Ergebnisse vorlegten.

Im weiteren Verlauf der Saison richtet sich die Aufmerksamkeit nun auf den Technologiesektor und andere grosse Blue-Chip-Unternehmen. Zu den wichtigsten anstehenden Berichten gehören:

Palantir Technologies (PLTR): 3. August

3. August Advanced Micro Devices (AMD): 4. August

4. August Nvidia (NVDA): 26. August

Die Termine für die Veröffentlichung der Ergebnisse können sich ändern und werden von den jeweiligen Unternehmen kurz vor der Veröffentlichung bestätigt.

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Welche Branchen könnten im Fokus stehen?

Der Finanzsektor gibt traditionell den Ton in der Berichtssaison an. Anleger beobachten das Kreditwachstum, die Aktivitäten im Investmentbanking, die Handelserlöse und die Kommentare der Unternehmensführung, um Anhaltspunkte dafür zu finden, wie Unternehmen und Verbraucher auf das wirtschaftliche Umfeld reagieren.

Es wird erneut erwartet, dass der Technologiesektor im Mittelpunkt des Interesses stehen wird. Unternehmen wie Microsoft, Alphabet, Meta und Nvidia dürften mit Fragen konfrontiert werden, ob sich die erheblichen Investitionen in künstliche Intelligenz in nachhaltigem Umsatzwachstum niederschlagen. Verbraucherorientierte Unternehmen, darunter Fluggesellschaften, Einzelhändler und Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs, könnten neue Einblicke in die Ausgabentrends der privaten Haushalte liefern.

Wie können Sie mit Plus500 von der Berichtssaison profitieren?

Mit Plus500 können Sie durch den Handel mit Aktien-CFDs und Index-CFDs von Kursbewegungen während der Berichtssaison profitieren. Je nach Ihrer Markteinschätzung können Sie eine Kaufposition (long) eröffnen, wenn Sie mit steigenden Kursen rechnen, oder eine Verkaufsposition (short), wenn Sie nach einer Gewinnmitteilung mit fallenden Kursen rechnen.

Ein Differenzkontrakt (CFD) ermöglicht es Ihnen, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne den Basiswert zu besitzen. Stattdessen ergibt sich Ihr Gewinn oder Verlust aus der Differenz zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs Ihrer Position.

Gewinnbekanntgaben können erhebliche Marktvolatilität auslösen, da Anleger auf Unternehmensergebnisse, Prognosen und Kommentare des Managements reagieren. Dies kann zwar Handelsmöglichkeiten eröffnen, erhöht aber auch das Risiko. CFDs sind komplexe Instrumente, die mit Hebelwirkung arbeiten und ein hohes Risiko bergen, schnell Geld zu verlieren. Wie bei jedem Produkt mit Hebelwirkung ist es unerlässlich, die Risiken zu verstehen und geeignete Risikomanagement-Instrumente einzusetzen, bevor Sie mit dem Handel beginnen.

Beim Handel mit Aktien- und Index-CFDs fallen Spreads und sonstige Gebühren an; darüber hinaus können zusätzliche Gebühren anfallen.

Einsatz von Risikomanagement-Instrumenten bei den Geschäftsergebnissen

Gewinnmeldungen gehören zu den Ereignissen mit den grössten Schwankungen im Marktkalender. Zwar kann keine Plattform Risiken vollständig ausschliessen, doch die Nutzung einer Plattform, die Risikomanagement-Tools, erweiterte Handelscharts, ein kostenloses und unbegrenztes Demokonto zum Üben ohne Geldrisiko sowie kostenlose Schulungsmaterialien bietet, kann dazu beitragen, Risiken zu mindern. Plus500 bietet all diese Tools, darunter:

Risikomanagement-Tools wie Stop-Loss-, Trailing-Stop- und Guaranteed-Stop-Orders (für Guaranteed-Stop-Orders fällt eine geringe Spread-Gebühr an).

Erweiterte Chart- und Analyse-Tools zur Überprüfung der Kursentwicklung im Vorfeld eines Berichts.

+Insights zeigt Echtzeit-Trends aus dem globalen Kundenstamm von Plus500 an (z. B. die am häufigsten gehandelten, gekauften und verkauften Instrumente, filterbar nach Zeitrahmen, Region und Instrumententyp), während +AI Bites prägnante, datengestützte Trend-Updates liefert, die Ihnen helfen, Marktaktivitäten zu erkennen.

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Wann sollte man sich dafür entscheiden, während der Berichtssaison zu handeln?

Der Handel rund um die Gewinnbekanntgabe eignet sich für Anleger, die von kurzfristigen Kursbewegungen profitieren möchten, die durch Unternehmensnachrichten ausgelöst werden, anstatt eine Position langfristig zu halten. Er eignet sich besonders gut für Zeiträume wie das zweite Quartal 2026, in denen viele grosse Unternehmen ihre Ergebnisse innerhalb eines kurzen Zeitfensters veröffentlichen.

Wenn Sie noch keine Erfahrung mit dem Handel rund um Gewinnveröffentlichungen haben, ist das kostenlose Demokonto der empfohlene Einstieg. So können Sie sich mit dem Verhalten von Aktien- und Index-CFDs bei volatilen Meldungen vertraut machen, bevor Sie mit echtem Geld handeln.

Wo liegen die Einschränkungen?

Der ergebnisorientierte Handel birgt besondere Herausforderungen. Wenn Ergebnisse ausserhalb der regulären Handelszeiten veröffentlicht werden, kann es zu starken Kurslücken kommen, und ein Unternehmen, das die Erwartungen übertrifft, kann dennoch Kursverluste verzeichnen, wenn seine Prognosen enttäuschen. Der Einsatz von Hebeln kann das Risiko von Kursschwankungen erhöhen, wodurch sich sowohl potenzielle Gewinne als auch potenzielle Verluste vergrössern.

Da Ergebnisse und Prognosen erheblich von den Erwartungen der Analysten abweichen können, sind die Ergebnisse ungewiss, und jede Position kann zu einem Gewinn oder einem Verlust führen.

Die wichtigsten Erkenntnisse

Die Berichtssaison für das zweite Quartal 2026 begann in der zweiten Juliwoche, angeführt von PepsiCo, Delta Air Lines und grossen US-Banken.

Die "Big Tech"-Unternehmen legen ihre Ergebnisse bis August vor, wobei Palantir Technologies, Advanced Micro Devices und Nvidia zu den wichtigsten anstehenden Berichten zählen.

Zukunftsprognosen, Investitionen in KI, Gewinnmargen und die Verbrauchernachfrage sind die Schlüsselthemen, die Händler im Blick behalten.

Bei Plus500 können Sie über Aktien- und Index-CFDs Positionen eingehen und dabei Kauf- (Long-) oder Verkaufspositionen (Short) eröffnen.

Plus500 bietet Risikomanagement-Tools, erweiterte Charts, ein kostenloses Demokonto und Schulungsmaterialien, die Ihnen helfen, volatile Ereignisse zu meistern.

FAQs

Wann beginnt die Berichtssaison für das zweite Quartal 2026?

Die Saison begann in der zweiten Juliwoche 2026 mit ersten Berichten von PepsiCo und Delta Air Lines, gefolgt von grossen US-Banken wie JPMorgan Chase und Citigroup.

Welche Unternehmen werden voraussichtlich ihre Ergebnisse veröffentlichen?

Zu den wichtigsten Unternehmen zählen JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo, Palantir Technologies, Advanced Micro Devices, Microsoft, Alphabet, Meta Platforms, Apple, Amazon und Nvidia.

Wie kann ich bei Plus500 während der Berichtssaison handeln?

Über Aktien- und Index-CFDs können Sie von Kursbewegungen während der Berichtssaison profitieren, indem Sie eine Kauf- (Long-) oder Verkaufsposition (Short) eingehen. CFDs sind komplexe, gehebelte Finanzinstrumente. Sie sollten daher zunächst auf dem kostenlosen Demokonto üben.

Können Gewinnberichte die Aktienmärkte beeinflussen?

Ja. Quartalsergebnisse und insbesondere die Prognosen der Unternehmen können die Aktienkurse und die allgemeinen Indizes erheblich beeinflussen, vor allem wenn die Ergebnisse von den Erwartungen der Analysten abweichen.

Was sollten Anfänger als Erstes tun?

Anfänger können mit dem kostenlosen, unbegrenzten Demokonto von Plus500 beginnen, das auf Echtzeitkursen basiert und es Ihnen ermöglicht, den Handel im Zusammenhang mit Gewinnbekanntgaben zu üben, ohne echtes Geld zu riskieren.

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