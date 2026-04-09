Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
Porsche Automobil Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Porsche SE nach den Ende März vorgelegten Jahreszahlen von 36 auf 34 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Angesichts der breiten Prognosespannen für 2026, des unsicheren Zollumfelds und der weiterhin verhaltenen Profitabilität der beiden Kernbeteiligungen VW und Porsche AG sieht Analyst Fabio Hölscher nur begrenzte Kurskatalysatoren für die VW-Dachgesellschaft. Zum Jahresbericht schrieb er am Donnerstag, dass er den Erwartungen weitgehend entsprochen habe./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Hold
|
Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
32.44 €
|
Abst. Kursziel*:
4.81%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
32.19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.62%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Handelsstart nach (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
08.04.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich kräftige Zuschläge (finanzen.ch)
|
08.04.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX legt letztendlich kräftig zu (finanzen.ch)
|
08.04.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.ch)
|
08.04.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell (finanzen.ch)
|
08.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX hebt am Mittwochmittag ab (finanzen.ch)
|
08.04.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: So performt der LUS-DAX am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|10:59
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Porsche Automobil Holding SE
|29.50
|0.89%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:09
|
UBS AG
Shell Neutral
|11:08
|
Deutsche Bank AG
Michelin Buy
|11:05
|
UBS AG
Volvo AB Buy
|11:05
|
Deutsche Bank AG
Ottobock Buy
|11:02
|
Deutsche Bank AG
Redcare Pharmacy Buy
|11:01
|
UBS AG
Danone Buy
|11:00
|
Deutsche Bank AG
UBS Buy