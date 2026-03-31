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Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038

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31.03.2026 12:10:21

Porsche Automobil Halten

Porsche Automobil
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Porsche SE von 35 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Noch habe die Holdinggesellschaft keine finale Entscheidung bezüglich einer dritten Kernbeteiligung getroffen, schrieb Michael Punzet in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Bei der Auswahl dürfte der Fokus stärker auf der Dividendenfähigkeit als dem potenziellen Wachstum liegen./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 11:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Halten
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