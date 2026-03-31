Porsche Automobil 28.54 CHF 0.83% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Porsche SE von 35 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Noch habe die Holdinggesellschaft keine finale Entscheidung bezüglich einer dritten Kernbeteiligung getroffen, schrieb Michael Punzet in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Bei der Auswahl dürfte der Fokus stärker auf der Dividendenfähigkeit als dem potenziellen Wachstum liegen./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 11:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.