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10.11.2026 16:02:22
S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pfizer-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in Pfizer eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Pfizer-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Pfizer-Anteile bei 49.02 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Pfizer-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 203.998 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’962.87 USD, da sich der Wert eines Pfizer-Papiers am 09.11.2026 auf 29.23 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 40.37 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für Pfizer eine Börsenbewertung in Höhe von 166.61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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