S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pfizer-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Pfizer-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Pfizer-Anteile bei 49.02 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Pfizer-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 203.998 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’962.87 USD, da sich der Wert eines Pfizer-Papiers am 09.11.2026 auf 29.23 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 40.37 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Pfizer eine Börsenbewertung in Höhe von 166.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch