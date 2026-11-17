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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pfizer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Pfizer-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 17.11.2016 wurden Pfizer-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 28.23 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 3.543 Pfizer-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Pfizer-Papiers auf 28.86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102.24 USD wert. Damit wäre die Investition um 2.24 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Pfizer belief sich zuletzt auf 164.52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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