Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
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Pfizer Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Pfizer von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, obwohl der faire Wert von 29 auf 33 US-Dollar angehoben wurde. Analyst Elmar Kraus verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zunächst auf eine Erhöhung der Zielsetzungen nach dem Bericht zum dritten Quartal. Vor dem Hintergrund kommender Patentabläufe gewännen Einsparprogramme zunehmend an Bedeutung, doch die zeitliche Lücke bis zu den kommerziellen Beiträgen neuer Produkte bleibe ein zentrales Risiko. Die Abstufung begründete er außerdem noch mit dem jüngsten Kursanstieg./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Halten
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
$ 30.56
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
$ 30.45
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Elmar Kraus
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Pfizer Inc.
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03.11.26
|S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
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03.11.26
|Pfizer predicts higher profits as new drugs offset falling sales of Covid products (Financial Times)
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02.11.26
|Ausblick: Pfizer zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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31.10.26
|Pfizer-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober (finanzen.net)
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27.10.26
|S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pfizer von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
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20.10.26
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pfizer-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
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19.10.26
|Erste Schätzungen: Pfizer stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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14.10.26
|Schwacher Handel: So bewegt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu Pfizer Inc.
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