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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Oracle von 190 auf 165 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Softwarekonzern habe ein starkes erstes Geschäftsquartal hinter sich dank beschleunigter Cloud-Angebote, schrieb Rishi Jaluria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Margen stünden aber wegen des Ausbaus der Infrastrukturen unter Druck./rob/tih/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 05:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 05:58 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.