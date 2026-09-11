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11.09.2026 20:54:08
Oracle Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Oracle von 190 auf 165 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Softwarekonzern habe ein starkes erstes Geschäftsquartal hinter sich dank beschleunigter Cloud-Angebote, schrieb Rishi Jaluria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Margen stünden aber wegen des Ausbaus der Infrastrukturen unter Druck./rob/tih/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 05:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 05:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 05:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 165.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 152.29
|
Abst. Kursziel*:
8.35%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 150.26
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.81%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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