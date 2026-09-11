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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 200 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Ein prozentual dreistelliges Wachstum beim Cloud-Service-Modell Infrastructure-as-a-Service (IaaS) und weitere 26 Milliarden Dollar in den Auftragsbüchern sicherten die Umsatzentwicklung ab, schrieb Samik Chatterjee am Freitag nach dem Quartalsbericht. Die Ausgaben dominierten aber weiter die Debatte./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 01:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 01:47 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.