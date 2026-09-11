Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’802 0.5%  SPI 19’500 0.5%  Dow 52’064 -0.6%  DAX 25’471 0.4%  Euro 0.9443 0.0%  EStoxx50 6’305 0.6%  Gold 4’351 0.8%  Bitcoin 62’957 0.9%  Dollar 0.8140 0.1%  Öl 104.6 -2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Stellantis-Aktie in Grün: Partnerschaft mit UQI Robotics
UBS-Aktie gefragt: Rückkaufvolumen für neun Anleiheserien erhöht - Aktionäre und Kunden werden laut CEO von CS-Integration profitieren
PUMA-Aktie verliert: toefer Konzern verliert Vertriebschef Bäumer
Suze Orman zur SpaceX-Aktie: Diese Timing-Falle kostete Investoren Rendite
Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht
Suche...

Oracle Aktie 959184 / US68389X1054

132.89
CHF
4.83
CHF
3.77 %
10:55:33
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.09.2026 08:54:19

Oracle Overweight

Oracle
132.89 CHF 3.77%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 200 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Ein prozentual dreistelliges Wachstum beim Cloud-Service-Modell Infrastructure-as-a-Service (IaaS) und weitere 26 Milliarden Dollar in den Auftragsbüchern sicherten die Umsatzentwicklung ab, schrieb Samik Chatterjee am Freitag nach dem Quartalsbericht. Die Ausgaben dominierten aber weiter die Debatte./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 01:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 01:47 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Oracle

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Oracle-Kurs >5
Fallender Oracle-Kurs >5
Zusammenfassung: Oracle Corp. Overweight
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 200.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 152.94 		Abst. Kursziel*:
30.77%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 153.09 		Abst. Kursziel aktuell:
30.64%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Oracle Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Oracle Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:54 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:24 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.26 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen