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14.09.2026 13:48:09
Oracle Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Oracle von 239 auf 240 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe gezeigt, dass der hohe Auftragsbestand beim Umsatz ankomme, schrieb Gabriela Borges in ihrem am Montag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht. Das Geschäft mit der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) nehme Fahrt auf./ag/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 23:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 240.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 150.28
|
Abst. Kursziel*:
59.70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 142.99
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Abst. Kursziel aktuell:
67.84%
|
Analyst Name::
Gabriela Borges
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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