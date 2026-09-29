NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Oracle-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 105.92 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Oracle-Aktie investiert hat, hat nun 0.944 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 125.19 USD, da sich der Wert einer Oracle-Aktie am 28.09.2026 auf 132.60 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25.19 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Oracle belief sich zuletzt auf 413.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch