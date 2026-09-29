Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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29.09.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Oracle eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Oracle-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 105.92 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Oracle-Aktie investiert hat, hat nun 0.944 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 125.19 USD, da sich der Wert einer Oracle-Aktie am 28.09.2026 auf 132.60 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25.19 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Oracle belief sich zuletzt auf 413.75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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