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11.09.2026 18:22:35

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Oracle von 245 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe ein Quartal hinter sich, in dem die positiven Erkenntnisse die negativen kompensiert hätten, schrieb Karl Keirstead in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter dem Strich zeige die durch die Künstliche Intelligenz vorangetriebene Wachstumsbeschleunigung Wirkung./rob/tih/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 02:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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