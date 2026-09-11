Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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Oracle Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Oracle von 245 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe ein Quartal hinter sich, in dem die positiven Erkenntnisse die negativen kompensiert hätten, schrieb Karl Keirstead in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter dem Strich zeige die durch die Künstliche Intelligenz vorangetriebene Wachstumsbeschleunigung Wirkung./rob/tih/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 250.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 151.62
|
Abst. Kursziel*:
64.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 152.47
|
Abst. Kursziel aktuell:
63.97%
|
Analyst Name::
Karl Keirstead
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Oracle Corp.
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10.09.26
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