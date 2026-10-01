Oracle Aktie News: Oracle am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 136,13 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'841 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Oracle-Aktie bei 135,36 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 139,80 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 720'799 Oracle-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 322,46 USD. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 57,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 114,51 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2026). Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 15,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,97 USD, nach 2,00 USD im Jahr 2026. Die Zahlen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Oracle am 10.09.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Oracle ein EPS von 1,01 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Oracle im vergangenen Quartal 19.35 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oracle 14.93 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Oracle am 14.12.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 11,02 USD je Oracle-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

Oracle-Aktie: Experten empfehlen Oracle im September mehrheitlich zum Kauf

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

SAP-Aktie dennoch im Minus: Chef sieht historische Wachstumschance