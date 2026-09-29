Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’912 -0.2%  SPI 19’722 -0.2%  Dow 51’364 -0.2%  DAX 25’399 0.1%  Euro 0.9454 -0.1%  EStoxx50 6’320 0.3%  Gold 4’172 1.4%  Bitcoin 69’698 0.3%  Dollar 0.8336 0.2%  Öl 102.7 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Lindt1057075Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend
EPH-Aktie im Blick: Für Umbau - Erste Anleihegläubiger geben grünes Licht
Leonteq-Aktie: Fitch bestätigt Bonitätsnote mit stabilem Ausblick
OpenAI stellt KI-Agenten "Dots" vor – neue Konkurrenz für Meta
Crash am US-Aktienmarkt im Oktober? Warum die Anleger-Sorgen unbegründet sein könnten
Suche...

Oracle Aktie 959184 / US68389X1054

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ Composite aktuell 29.09.2026 20:03:29

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite in Rot

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite in Rot

NASDAQ Composite-Handel am zweiten Tag der Woche.

SIGA Technologies
3.40 USD -2.16%
Kaufen Verkaufen

Am Dienstag fällt der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0.26 Prozent auf 26’750.82 Punkte zurück. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.330 Prozent höher bei 26’908.76 Punkten, nach 26’820.38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’717.95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26’919.72 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, mit 26’402.42 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 29.06.2026, mit 25’820.14 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 29.09.2025, einen Wert von 22’591.15 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15.13 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27’288.79 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Ultralife Batteries (+ 11.74 Prozent auf 6.76 USD), AXT (+ 7.02 Prozent auf 78.84 USD), Modine Manufacturing (+ 5.12 Prozent auf 184.01 USD), Americas Car-Mart (+ 3.88 Prozent auf 1.07 USD) und Oracle (+ 3.83 Prozent auf 137.68 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Lifetime Brands (-6.72 Prozent auf 8.60 USD), Donegal Group B (-4.94 Prozent auf 15.77 USD), Neogen (-4.88 Prozent auf 13.05 USD), Dorel Industries (-4.74 Prozent auf 0.97 USD) und Autodesk (-3.38 Prozent auf 200.18 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 9’357’912 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.773 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat mit 3.46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 17.34 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Oracle Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten