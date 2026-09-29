Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite in Rot

Am Dienstag fällt der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0.26 Prozent auf 26’750.82 Punkte zurück. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.330 Prozent höher bei 26’908.76 Punkten, nach 26’820.38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’717.95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26’919.72 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, mit 26’402.42 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 29.06.2026, mit 25’820.14 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 29.09.2025, einen Wert von 22’591.15 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15.13 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27’288.79 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Ultralife Batteries (+ 11.74 Prozent auf 6.76 USD), AXT (+ 7.02 Prozent auf 78.84 USD), Modine Manufacturing (+ 5.12 Prozent auf 184.01 USD), Americas Car-Mart (+ 3.88 Prozent auf 1.07 USD) und Oracle (+ 3.83 Prozent auf 137.68 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Lifetime Brands (-6.72 Prozent auf 8.60 USD), Donegal Group B (-4.94 Prozent auf 15.77 USD), Neogen (-4.88 Prozent auf 13.05 USD), Dorel Industries (-4.74 Prozent auf 0.97 USD) und Autodesk (-3.38 Prozent auf 200.18 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 9’357’912 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.773 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat mit 3.46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 17.34 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch