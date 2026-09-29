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NASDAQ Composite-Marktbericht 29.09.2026 18:00:33

Minuszeichen in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Mittag

Minuszeichen in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Mittag

In New York stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

SIGA Technologies
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Um 17:58 Uhr sinkt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.15 Prozent auf 26’780.11 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.330 Prozent auf 26’908.76 Punkte an der Kurstafel, nach 26’820.38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’919.72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26’757.00 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26’402.42 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 25’820.14 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 29.09.2025, mit 22’591.15 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15.25 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27’288.79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 8.01 Prozent auf 79.57 USD), Americas Car-Mart (+ 5.83 Prozent auf 1.09 USD), Ultralife Batteries (+ 5.79 Prozent auf 6.40 USD), Oracle (+ 5.24 Prozent auf 139.55 USD) und Modine Manufacturing (+ 4.71 Prozent auf 183.29 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Lifetime Brands (-5.53 Prozent auf 8.71 USD), SMC (-3.98 Prozent auf 435.75 USD), Steel Dynamics (-3.59 Prozent auf 222.13 USD), Century Aluminum (-3.29 Prozent auf 36.17 USD) und Roivant Sciences (-3.03 Prozent auf 35.86 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 7’717’099 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.773 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17.34 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
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