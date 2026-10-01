Oracle Aktie News: Oracle am Donnerstagabend auf grünem Terrain

Um 20:26 Uhr ging es für das Oracle-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 138,03 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'918 Punkten steht. Die Oracle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 140,25 USD. Bei 139,80 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1'657'862 Oracle-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 322,46 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 133,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Oracle-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.07.2026 bei 114,51 USD. Mit einem Kursverlust von 17,04 Prozent würde die Oracle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Oracle seine Aktionäre 2026 mit 2,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,97 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Oracle am 10.09.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,56 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Oracle im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19.35 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 14.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 14.12.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Oracle veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 11,02 USD je Aktie in den Oracle-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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