Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’666 -1.2%  SPI 19’394 -1.1%  Dow 50’663 -0.5%  DAX 25’010 -0.8%  Euro 0.9385 -0.9%  EStoxx50 6’194 -1.2%  Gold 4’161 0.1%  Bitcoin 69’935 0.1%  Dollar 0.8315 -0.5%  Öl 101.0 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Aktien von Meta, Amazon & Co.: Experte rechnet mit Investitionen bis zu eine Billion US-Dollar in KI-Infrastruktur
UBS-Aktie leichter: Investor Artisan Partners fordert Bank-Wegzug aus der Schweiz
Mega-Fusion voraus? Warum Dan Ives die Aktien von SpaceX und Tesla vereint sieht
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PayPal von vor 5 Jahren angefallen
S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor 5 Jahren verdient
Suche...
Plus500 Depot

Oracle Aktie 959184 / US68389X1054

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Im abgelaufenen Monat 30.09.2026 22:30:39

Oracle-Aktie: Experten empfehlen Oracle im September mehrheitlich zum Kauf

Oracle-Aktie: Experten empfehlen Oracle im September mehrheitlich zum Kauf

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Oracle-Aktie im abgelaufenen Monat.

Oracle
116.94 CHF 1.95%
Kaufen Verkaufen

20 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Oracle veröffentlicht.

15 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 5 Experten empfehlen das Halten der Oracle-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 246,55 USD für die Oracle-Aktie, was einem Anstieg von 109,25 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von 137,30 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research325,00 USD136,7125.09.2026
DZ BANK--18.09.2026
Goldman Sachs Group Inc.240,00 USD74,8014.09.2026
RBC Capital Markets165,00 USD20,1711.09.2026
UBS AG250,00 USD82,0811.09.2026
JP Morgan Chase & Co.200,00 USD45,6711.09.2026
Jefferies & Company Inc.290,00 USD111,2211.09.2026
Jefferies & Company Inc.290,00 USD111,2202.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Oracle Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten