Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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|
30.09.2026 22:30:39
Oracle-Aktie: Experten empfehlen Oracle im September mehrheitlich zum Kauf
Das sind die Ergebnisse der Experten für die Oracle-Aktie im abgelaufenen Monat.
20 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Oracle veröffentlicht.
15 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 5 Experten empfehlen das Halten der Oracle-Aktie.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 246,55 USD für die Oracle-Aktie, was einem Anstieg von 109,25 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von 137,30 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|325,00 USD
|136,71
|25.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|18.09.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|240,00 USD
|74,80
|14.09.2026
|RBC Capital Markets
|165,00 USD
|20,17
|11.09.2026
|UBS AG
|250,00 USD
|82,08
|11.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|200,00 USD
|45,67
|11.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|290,00 USD
|111,22
|11.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|290,00 USD
|111,22
|02.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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