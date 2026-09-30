Oracle-Aktie: Experten empfehlen Oracle im September mehrheitlich zum Kauf

20 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Oracle veröffentlicht.

15 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 5 Experten empfehlen das Halten der Oracle-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 246,55 USD für die Oracle-Aktie, was einem Anstieg von 109,25 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von 137,30 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 325,00 USD 136,71 25.09.2026 DZ BANK - - 18.09.2026 Goldman Sachs Group Inc. 240,00 USD 74,80 14.09.2026 RBC Capital Markets 165,00 USD 20,17 11.09.2026 UBS AG 250,00 USD 82,08 11.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 200,00 USD 45,67 11.09.2026 Jefferies & Company Inc. 290,00 USD 111,22 11.09.2026 Jefferies & Company Inc. 290,00 USD 111,22 02.09.2026

Redaktion finanzen.ch